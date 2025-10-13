Rumunija pobedila u poslednjim sekundama – Srbija profitira

IndeksOnline
Fudbalska reprezentacija Rumunije ostvarila je važnu pobedu nad Austrijom rezultatom 1:0 u meču grupe H kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, čime je zadržala nadu u plasman u baraž, ali i povećala šanse reprezentaciji Srbije u istom procesu.

Gol odluke postigao je Gica u petom minutu sudijske nadoknade, donoseći svojoj ekipi tri izuzetno važna boda. Trijumf u poslednjim trenucima meča podigao je moral rumunske ekipe i vratio ih u trku za drugo mesto u grupi. Austrija trenutno zauzima prvo mesto sa 15 bodova iz šest odigranih mečeva, dok je druga Bosna i Hercegovina sa 13 bodova iz istog broja utakmica. Rumunija je treća sa 10 bodova i ima utakmicu manje, što joj daje realne šanse da se približi vrhu.
