Sve u jednom danu: Sunčano pre podne, uveče naoblačenje

U jutarnjim satima vreme će biti uglavnom sunčano, uz malo i umereno oblačnost u brdsko-planinskim predelima.

Sredinom dana oblačnost će najpre zahvatiti sever Vojvodine, a posle podne i uveče proširiće se na zapadne i centralne delove zemlje, dok će tokom noći stići i do juga Srbije. Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od 5 do 11 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 16 do 20 stepeni. U Nišu se očekuje malo i umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Vetar će biti slab do umeren,