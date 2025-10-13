Unuka Halida Bešlića rasplakala celu salu sarajevskog Narodnog pozorišta govorom: Nisu nam rekli da si otišao...

Danas tačno u 11 časova je počela komemoracija Halidu Bešliću u sarajevskom Narodnom pozorištu tokom koje će prijatelji, kolege i publika govoriti o njegovom životu, muzici.

Molitva za pokoj duše će se održati u haremu Gazi Husrev-begove džamije oko 13.30 časova. Nakon molitve, ožalošćena povorka kretaće se kroz grad, kroz Ferhadiju, zatim ulicom prema Vječnoj vatri, sve do gradskog groblja Bare, gde je predviđeno ukopavanje oko 15.00 časova. Sala Narodnog pozorišta u Sarajevu je mala za sve koji bi hteli da se oproste od Halida Bešlića. Stiglu su kolege, profesori, doktori, političari... svi u tišini čekaju da komemoracija počne.