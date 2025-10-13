Molitva za pokoj duše Halida Bešlića u hramu na Baščaršiji: Kovčeg s telom pevača stiglo u džamiju, ćilimi prostreti u dvorištu - vernici i imami klanjaju

Molitva za pokoj duše Halida Bešlića biće održana održati u haremu Gazi Husrev-begove džamije oko 13.30 časova.

Nakon molitve, ožalošćena povorka kretaće se kroz grad — kroz Ferhadiju, zatim ulicom prema Večnoj vatri, sve do gradskog groblja Bare, gde je predviđeno ukopavanje oko 15.00 časova. Kovčeg sa telom Halida Bešlića stiglo je u džamiju gde će biti održana molitva za pokoj duše pevača. I sin Dino je stigao kako bi se oprostio od oca. Efendije i imami počeli službu. Na Baščaršiji, gde se održava molitva, već je puna ljudi koji su došli da se oproste od Halida i pomole