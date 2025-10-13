Proveli su dve godine u paklu gaze: Ko su oslobođeni taoci? Evo njihovih imena! Među njima i naš Alon Ohel! (foto/video)

Izraelska vojska je saopštila da je 20 živih izraelskih talaca oslobođeno od strane Hamasa i vraćeno u Izrael.

Do ponedeljka, 48 talaca je još uvek držano u Gazi, a 20 njih su živi, dok se ostali vode kao nestali ili su mrtvi, piše BBC. Većina oslobođenih talaca bila je među onih 251 koje su otete tokom napada Hamasa na južni Izrael 7. oktobra 2023. godine, tokom kojeg je poginulo oko 1.200 ljudi. Primirje je počelo u petak i uključuje razmenu palestinskih zatvorenika za izraelske taoce. Kasnije faze primirja između Izraela i Hamasa još se dogovaraju. Arijel Kunio (28) koji