"Bled, mršav jer je izgladnjivan, ne vidi na jedno oko" Oglasio se konzul o stanju Alona Ohela

Alo pre 30 minuta
Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić izjavio je danas da izraelsko-srpski državljanin Alon Ohel, koga je danas zajedno sa ostalim taocima oslobodila palestinska militantna grupa Hamas, "stoji na svojim nogama" i da je komunikativan, ali da je bled i izuzetno smršao jer je izgladnjivan, kao i da na desno oko više ne vidi.

Nikolić je za Tanjug, govoreći o zdravstvenom stanju Ohela, rekao da se on trenutno nalazi u Medicinskom centru Belison u okrugu Centar, gde je podvrgnut svim temeljnijim i opsežnim tretmanima, kao i ispitivanjima njegovg stanja, kako fizičkog tako i psihičkog. "Nažalost na desno oko on više ne vidi i zbog toga će poseban fokus biti na oftamološkoj ekspertizi da se na drugom oku stanje stabilizuje i potpuno rehabilituje. Postoji izvestan broj gelera koji nisu
IzraelPalestinaHamasTanjug

