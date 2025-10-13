"Ima nekoliko imena": Saša Obradović rekao kakvog igrača je tražio da dobije u Zvezdi

KK Crvena zvezda sprema se za "duplu nedelju" Evrolige protiv Žalgirisa (utorak, 20.00) i Real Madrida (petak, 19.00) i veliki povratak trenera Saše Obradovića.

Već je u najavi utakmice rekao da će biti teško kontrolisati emocije koje će osećati kada opet izađe pred Delije, ali da to u ovom trenutku ne treba da bude fokus. "Da zaplačem, bilo bi lakše...", nasmejao se Obradović: "Razumeće svako, treba mi podrška, treba i igračima, ali siguran sam da će ovo dobro da se završi". Istakao je da ima velikih problema zbog povređenih igrača, da bukvalno "fali jedan igrač na papiru za meč", ali da to neće sada da obeshrabri njegove