Vremenska prognoza za 13. oktobar: Pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni

Mondo pre 2 sata  |  Marina Letić
Vremenska prognoza za 13. oktobar: Pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 13. oktobar 2025. godine, pre podne biće pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima malo i umereno oblačno.

Prolazno naoblačenje koje će sredinom dana zahvatiti sever Vojvodine, posle podne proširiće se na zapadne i centralne, a uveče i tokom noći i na ostale predele Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša od 16 do 20 stepeni. Prema vremenskoj prognozi utorak 14. oktobar, na severu pre podne pretežno sunčano, posle podne podne uz promenljivu oblačnost. U ostalim predelima umereno do
