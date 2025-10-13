Teška saobraćajna nezgoda u tunelu Munjino brdo, povređene tri osobe

N1 Info pre 3 sata  |  FoNet
Na deonici autoputa Pakovraće - Požega, u tunelu Munjino brdo, jutros se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj su, prema prvim informacijama, povređene tri osobe, javila je regionlana agencija RINA.

Svi povređeni su vozilima Hitne pomoći prevezeni na odeljenje urgentne medicine čačanske bolnice. Jedna osoba je teže povređena, a dve lakše. Uzrok nezgode za sada nije poznat, a uviđaj obavljaju pripadnici saobraćajne policije. Saobraćaj je natom delu autoputa usporen zbog uviđaja, navodi RINA.
