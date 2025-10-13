Hamas oslobodio poslednjih 13 talaca iz zatočeništva

Izraelska vojska (IDF) objavila je da je i preostalih 13 živih talaca oslobođeno, nakon 738 dana provednih u zatočeništvu.

Sa poslednjim oslobađanjem, svi živi Izraelski taoci su napustili Gazu, nešto pre konačnog roka koji je predviđen mirovnim planom predsednika SAD Donalda Trampa. SVI TAOCI PUŠTENI IZ ZAROBLJENIŠTVA Podsetimo, ranije danas javljeno je da je militantna grupa Hamas oslobodila sedmoro živih talaca. Prema navodima na zvaničnom „Iks“ profilu Izraelske vojske, imena oslobođenih talaca su: Elkana Bohbot, Rom Braslavski, Nimrod Koen, Ariel Cunio, David Cunio, Evjatar David,