FOTO Stravičan sudar vozova u Slovačkoj: Vagoni izleteli iz šina, stotinu povređenih

Nova pre 2 sata  |  Autor: Mila Marinović
FOTO Stravičan sudar vozova u Slovačkoj: Vagoni izleteli iz šina, stotinu povređenih

Najmanje 100 ljudi povređeno je u sudaru dva voza koji se danas dogodio u blizini sela Jablonov na Turnji u Slovačkoj, javljaju lokalni mediji.

Do nesreće je došlo oko 10 časova, na mestu gde se ukrštaju dve pruge. Od siline udara, vagoni su izleteli iz šina, a jedan od njih je ostao da visi nad dubokim jarkom. ⚠️ Important On Monday, two trains travelling towards each other collided in front of a tunnel near Jablonov nad Turňou in the Rožňava district in eastern Slovakia. https://t.co/5EJEXEBsw6 pic.twitter.com/2WHsS2QEqB — Open News© (@OpenNewNews) October 13, 2025 Portparol slovačke železničke
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

U sudaru vozova u Slovačkoj povređene desetine ljudi, dvoje u kritičnom stanju

U sudaru vozova u Slovačkoj povređene desetine ljudi, dvoje u kritičnom stanju

Vreme pre 1 sat
Stravičan sudar vozova: Najmanje 100 povređenih (foto)

Stravičan sudar vozova: Najmanje 100 povređenih (foto)

Pravda pre 1 sat
Najmanje 100 ljudi povređeno u sudaru dva voza u Slovačkoj

Najmanje 100 ljudi povređeno u sudaru dva voza u Slovačkoj

RTV pre 2 sata
Najmanje 100 ljudi povređeno u sudaru dva voza u Slovačkoj

Najmanje 100 ljudi povređeno u sudaru dva voza u Slovačkoj

N1 Info pre 2 sata
(Video) Stravičan sudar dva voza, dignut helikopter! Drama u Slovačkoj: Najmanje 100 ljudi povređeno, sve vrvi od policije i…

(Video) Stravičan sudar dva voza, dignut helikopter! Drama u Slovačkoj: Najmanje 100 ljudi povređeno, sve vrvi od policije i Hitne pomoći

Blic pre 2 sata
Sudar vozova u Slovačkoj: Najmanje sto povređenih

Sudar vozova u Slovačkoj: Najmanje sto povređenih

Vesti online pre 2 sata
Najmanje 100 ljudi povređeno u sudaru dva voza u Slovačkoj

Najmanje 100 ljudi povređeno u sudaru dva voza u Slovačkoj

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VisaTwitter

Svet, najnovije vesti »

Uživo Alon Ohel helikopterom prevezen u bolnicu, drama tokom trampovog govora! Oslobođen državljanin Srbije i svi živi taoci…

Uživo Alon Ohel helikopterom prevezen u bolnicu, drama tokom trampovog govora! Oslobođen državljanin Srbije i svi živi taoci, objavljene prve fotografije, u Izraelu ovacije za Amerikance: "Ovo je kraj rata!" (foto, video)

Blic pre 3 minuta
Tramp najavljuje slanje raketa 'tomahavk' Ukrajini

Tramp najavljuje slanje raketa 'tomahavk' Ukrajini

BBC News pre 3 minuta
Tatjana Macura na Globalnom samitu o položaju žena u Pekingu: Srbija ostaje posvećena viziji jednakih mogućnosti za sve

Tatjana Macura na Globalnom samitu o položaju žena u Pekingu: Srbija ostaje posvećena viziji jednakih mogućnosti za sve

Blic pre 3 minuta
Ekonomisti podigli prognozu rasta SAD: Radna mesta i dalje stagniraju

Ekonomisti podigli prognozu rasta SAD: Radna mesta i dalje stagniraju

Blic pre 3 minuta
(Video) Prekinut Trampov govor! Haos u izraelskom parlamentu, predsednik Amerike počeo da priča, onda je došlo do drame…

(Video) Prekinut Trampov govor! Haos u izraelskom parlamentu, predsednik Amerike počeo da priča, onda je došlo do drame: Hvalio Netanjahua kao nikad pre, za Bliski istok ima jednu poruku

Blic pre 3 minuta