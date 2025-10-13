Najmanje 100 ljudi povređeno u sudaru dva voza u Slovačkoj

N1 Info pre 1 sat  |  Tanjug
Najmanje 100 ljudi povređeno je u sudaru dva voza u Slovačkoj, a prema dosadašnjim saznanjima, niko nije poginuo, preneo je slovački portal TA3.

Kako se navodi, nesreća se dogodila danas oko 10 časova u blizini sela Jablonov na Turnji kada su se dva ekspresna voza sudarila na mestu gde se dve pruge ukrštaju. Portparol Slovačke železničke kompanije Jan Baček rekao je da je uzrok sudara i dalje pod istragom. "Trenutno je prioritet spasavanje i evakuacija putnika i naših zaposlenih", rekao je on. Na lice mesta poslato je pet ambulantnih vozila i jedan spasilački helikopter. Policija je saopštila da se sudar
