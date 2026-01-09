Amerikanci istovaruju naftu sa zaplenjenog tankera

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da se sa tankera „Marinera“, koji su, kako je naveo, zaplenile američke snage, već istovaruje nafta.

„Nafta se u ovom trenkutku istovaruje“, rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz i naveo da odluka o zapleni tankera za njega „nije bila teška“. Istovremeno, šef Bele kuće odbio je da odgovori na pitanje da li je nakon ovih događaja kontaktirao predsednika Rusije Vladimira Putina. „Ne želim to da kažem“, naglasio je Tramp. Tramp je takođe izjavio da Vašington od „novih vlasti“ u Karakasu dobija sve što želi. Naveo je da je operacija u Venecueli omogućila SAD da za