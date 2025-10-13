NBS: Uredba o maržama smanjila inflaciju za 1,6 odsto u odnosu na avgust

Nova pre 2 sata  |  Autor: Beta
NBS: Uredba o maržama smanjila inflaciju za 1,6 odsto u odnosu na avgust

Inflacija u septembru smanjena je 1,6 odsto u odnosu na avgust, kao rezultat primene vladine Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, kojom su na šest meseci ograničene marže u trgovini na veliko i malo na 20 odsto, objavila je Narodna banka Srbije.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnja inflacija je u septembru usporila na 2,9 odsto, što je, kako je istakla NBS, najniži nivo inflacije od aprila 2021. godine. Bazna inflacija je takođe usporila i u septembru je iznosila 3,9 odsto, uz usporavanje rasta cena i usluga i proizvoda unutar tog pokazatelja inflacije. „Pod uticajem Uredbe, cene hrane i bezalkoholnih pića beleže snažan mesečni pad od 4,5 odsto, koji je bio široko rasprostranjen
