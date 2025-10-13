Oglasila se narodna banka Srbije Mesečni pad cena hrane i pića 4,5 odsto, usporena međugodišnja inflacija

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), međugodišnja inflacija u septembru usporila na 2,9 odsto, što je najniži nivo inflacije od aprila 2021. godine.

Narodna banka Srbije ističe da je bazna inflacija takođe usporila i u septembru je iznosila 3,9 odsto, uz usporavanje rasta cena i usluga i proizvoda unutar ovog pokazatelja inflacije. Na mesečnom nivou, potrošačke cene su u septembru u proseku smanjene za 1,6 odsto, kao rezultat, kako se navodi, primene Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe Vlade Srbije, kojom su na šest meseci ograničene marže u trgovini na veliko i malo na 20