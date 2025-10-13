Vučić posle sastanka sa Djukovom: Neće biti nestašice nafte i velike energetske krize

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je posle sastanka sa predsednikom Upravnog odbora "Gaspromnjefta" Aleksandrom Djukovom i zamenikom ministra energetike RF Pavelom Sorokinom da neće biti nikakve velike energetske krize u Srbiji. Neće biti nikakve nestašice nafte i naftnih derivata, rekao je Vučić i zamolio građane da budu mirni.

"Upravo smo završili važne razgovore sa ruskom delegacijom po pitanju NIS-a. Zadovoljan sam otvorenošću, konstruktivnošću i iskrenošću. I jedni i drugi smo bili takvi“, rekao je Vučić na Instagramu. Prema njegovim rečima, nije lako vreme, ali nestašice nafte i naftnih derivata i bilo kakve energetske krize neće biti. "Naši ruski prijatelji su razumeli našu poruku, mi smo razumeli njihove interese. Uradićemo sve u najboljem strateškom i taktičkom interesu Srbije.