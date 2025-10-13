Svi živi taoci Hamasa na slobodi - Alon Ohel među prvima oslobođen

RTV pre 9 minuta  |  RTS, Tanjug
Svi živi taoci Hamasa na slobodi - Alon Ohel među prvima oslobođen

GAZA - Preostalih 13 živih talaca koje drži palestinska militantna grupa Hamas prebačeno je Crvenom krstu u Gazi, preneli su danas mediji na hebrejskom jeziku. Među prvima je oslobođen i državljanin Srbije, Alon Ohel. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić pozdravio je danas puštanje na slobodu izraelsko-srpskog državljana Alona Ohela, koji je bio u zatočeništvu Hamasa duže od dve godine.

To znači da više nema živih talaca koje drži Hamas, navodi Tajms of Izrael. Još uvek nema zvaničnih informacija o prebacivanju od strane Izraelskih odbrambenih snaga ili Crvenog krsta. Hamas je trebalo da preda 13 preostalih živih talaca iz južne Gaze, nakon što je prvih sedam predao ranije jutros, podseća izraelski portal. Tela 28 drugih talaca ostaju u rukama Hamasa, a planira se da se neki od njih prebace u Izrael kasnije danas. Prema navodima izraelskih medija,
