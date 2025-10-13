Kvalifikacije za Prvenstvo Srbije: Karatistima Feniksa četiri medalje

Kvalifikacije za Prvenstvo Srbije: Karatistima Feniksa četiri medalje Karatisti novopazarskog Feniksa osvojili su četiri medalje u kvalifikacijama za Prvenstvo Srbije u uzrastu kadeta i juniora u Bajinoj Bašti.

Na tom takmičenju, ujedno Prvenstvu uže Srbije za kadete i juniore, karatisti Feniksa uzeli su zlato, srebro i dve bronze. Zlato je u borbama kadeta težih od 70 kilograma zaslužio Sami Suvodolac, a srebro u borbama juniora do 61 kilograma Strahinja Avramović. Bronze u borbama pripale su junioru Kadiru Islamoviću i kadetu Aliju Fazliću u kategorijama do 68 kilograma, odnosno do 52 kilograma. U Bajinoj Bašti je nastupilo osmoro članova Feniksa, od toga šestorica
