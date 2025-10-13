Zelenski kaže da sporazum o Gazi donosi nadu Ukrajini

Slobodna Evropa pre 1 sat
Zelenski kaže da sporazum o Gazi donosi nadu Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozdravio je "izvanredno" primirje u Gazi kao nadu da bi američki predsednik Donald Tramp mogao da posreduje u okončanju ruske invazije na njegovu zemlju. "Kada se postigne mir za jedan deo sveta, to donosi više nade za mir u drugim regionima", naveo je Zelenski na društvenim mrežama.

On je dodao da ako su postignuti primirje i mir za Bliski istok, "vođstvo i odlučnost globalnih aktera svakako mogu funkcionisati i za nas, u Ukrajini." Ukrajina se nalazi pod ruskom invazijom od februara 2024. Američki predsednik Donald Tramp (Trump) sugerisao je 12. oktobra da bi mogao da dozvoli da Kijev dobije rakete Tomahavk dugog dometa ako Rusija ne okonča rat protiv Ukrajine, za šta je ruski predsednik Vladimir Putin upozorio da bi predstavljao veliku
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

"Biznis-mirotvorac preti Rusiji stoti put" Medvedev opet potkačio Trampa, ovaj put zbog tomahavka: "Pregovara sa klovnom na…

"Biznis-mirotvorac preti Rusiji stoti put" Medvedev opet potkačio Trampa, ovaj put zbog tomahavka: "Pregovara sa klovnom na kokainu"

Blic pre 19 minuta
Medvedev preti: Moglo bi se loše završiti za sve, pre svega za Trampa

Medvedev preti: Moglo bi se loše završiti za sve, pre svega za Trampa

Danas pre 34 minuta
Medvedev o Trampu: Biznis-mirotvorac preti Rusiji, a ne razlikuje nuklearne od običnih raketa

Medvedev o Trampu: Biznis-mirotvorac preti Rusiji, a ne razlikuje nuklearne od običnih raketa

RTS pre 34 minuta
Peskov o proteranim Rusima: Mogu slobodno da se vrate u svoju domovinu

Peskov o proteranim Rusima: Mogu slobodno da se vrate u svoju domovinu

B92 pre 15 minuta
"Biznis-mirotvorac preti Rusiji stoti put" Medvedev čačnuo Trampa zbog tomahawka

"Biznis-mirotvorac preti Rusiji stoti put" Medvedev čačnuo Trampa zbog tomahawka

Alo pre 5 minuta
Tramp najavljuje slanje raketa 'tomahavk' Ukrajini

Tramp najavljuje slanje raketa 'tomahavk' Ukrajini

BBC News pre 1 sat
Kremlj: Rusi proterani iz Letonije dobiće pomoć i novi početak u domovini

Kremlj: Rusi proterani iz Letonije dobiće pomoć i novi početak u domovini

NIN pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinBliski IstokUkrajinaRusijaKijevDonald TrampVladimir ZelenskiGaza

Svet, najnovije vesti »

Svi živi taoci Hamasa na slobodi - Alon Ohel među prvima oslobođen; Hiljade Palestinaca dočekale oslobođene zatvorenike

Svi živi taoci Hamasa na slobodi - Alon Ohel među prvima oslobođen; Hiljade Palestinaca dočekale oslobođene zatvorenike

RTV pre 0 minuta
"Biznis-mirotvorac preti Rusiji stoti put" Medvedev opet potkačio Trampa, ovaj put zbog tomahavka: "Pregovara sa klovnom na…

"Biznis-mirotvorac preti Rusiji stoti put" Medvedev opet potkačio Trampa, ovaj put zbog tomahavka: "Pregovara sa klovnom na kokainu"

Blic pre 19 minuta
Medvedev preti: Moglo bi se loše završiti za sve, pre svega za Trampa

Medvedev preti: Moglo bi se loše završiti za sve, pre svega za Trampa

Danas pre 34 minuta
Evopski komesar Varhelji negirao umešanost u navodno mađarsko špijuniranje Brisela

Evopski komesar Varhelji negirao umešanost u navodno mađarsko špijuniranje Brisela

RTV pre 5 minuta
Italija: Lažni invalid primao penziju 50 godina, od države dobio million evra

Italija: Lažni invalid primao penziju 50 godina, od države dobio million evra

RTV pre 10 minuta