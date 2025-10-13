Zelenski kaže da sporazum o Gazi donosi nadu Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozdravio je "izvanredno" primirje u Gazi kao nadu da bi američki predsednik Donald Tramp mogao da posreduje u okončanju ruske invazije na njegovu zemlju. "Kada se postigne mir za jedan deo sveta, to donosi više nade za mir u drugim regionima", naveo je Zelenski na društvenim mrežama.

On je dodao da ako su postignuti primirje i mir za Bliski istok, "vođstvo i odlučnost globalnih aktera svakako mogu funkcionisati i za nas, u Ukrajini." Ukrajina se nalazi pod ruskom invazijom od februara 2024. Američki predsednik Donald Tramp (Trump) sugerisao je 12. oktobra da bi mogao da dozvoli da Kijev dobije rakete Tomahavk dugog dometa ako Rusija ne okonča rat protiv Ukrajine, za šta je ruski predsednik Vladimir Putin upozorio da bi predstavljao veliku