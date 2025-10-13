Novosadski student Bogdan Jovičić pušten iz pritvora, određen mu kućni pritvor uz nanogicu

Studentu Bogdanu Jovičiću zatvorski pritvor je zamenjen kućinim, saopštio je danas Viši sud u Novom Sadu.

Kako je saopšteno iz tog suda, Jovičiću je određena mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora u trajanju od 3 meseca. Dodaje se i da je protiv ove odluke dozvoljena žalba krivičnom vanpretresnom veću suda. Jovičić je priveden nakon protesta 14. avgusta, nakon što su građani demolirali prostorije Srpske napredne stranke (SNS) u Stražilovskoj ulici u Novom Sadu. Na teret mu se stavlja nasilničko ponašanje na sportskim priredbama i javnim