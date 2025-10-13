Novosadskom studentu određen kućni pritvor

Novosadskom studentu određen kućni pritvor

Novi Sad – Rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu prema osumnjičenom Bogdanu Jovičiću kojem se na teret stavlja krivično delo nasilničko ponašanje na sportskim priredbama i javnim skupovima, ukinut je pritvor, a određena je mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora u trajanju od tri meseca.

Kako navode u novosadskom Višem sudu, protiv ove odluke je dozvoljena žalba krivičnom vanpretresnom veću. Ovaj mladić je priveden posle protesta 14. avgusta kada su razbijene prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu, a 12. septembra započeo štrajk glađu nakon što mu je pritvor produžen. Pet dana kasnije, 17. septembra prevezen je u Specijalnu zatvorsku bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu. Studenti u blokadi su potom organizovali protesteispred zgrade
