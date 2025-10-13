Bez promene za Novaka posle Šangaja, "nebeski skok" za Vašeroa

Srpski teniser Novak Đoković zadržao je peto mesto na danas objavljenoj ATP listi sa 4.580 bodova.

Unutar prvih 10 pozicija na ATP listi, mesta su zamenili Italijan Lorenco Muzeti, sada osmi igrač sveta, i Britanac Džek Drejper, koji je pao na devetu poziciju. Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaras sa 11.340 bodova, ispred Italijana Janika Sinera sa 10.000 bodova i Nemca Aleksandra Zvereva sa 5.930 bodova. Najveći skok na ATP listi ostvario je Valanten Vašero iz Monaka, koji se nakon osvajanja titule na mastersu u Šangaju popeo sa 204. na 40. mesto. Od ostalih