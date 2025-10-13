Iz Crvene zvezde potvrdili crne slutnje – Amerikanca čeka duže odsustvo

Košarkaš Crvene zvezde Tajson Karter ima emboliju na oba plućna krila i hospitalizovan je na Kliničkom centru Srbije gde će se pratiti njegovo dalje stanje, poručio je u razgovoru sa srpskim medijima portparol crveno-belih Igor Vujčin. Amerikanac je poslat na lečenje od tromboembolije.

„Ima emboliju na oba plućna krila. Nije imao simptome korone, putovao je sa nama u Istanbul. Požalio se po povratku u Beograd da ga boli želudac i da teško diše. Nije imao nikakve simptome korone, temperaturu ili bilo šta slično. Zahvaljujemo se Kliničkom centru Srbije i brzoj reakciji našeg lekarskog tima jer je stvarno moglo da bude nezgodno“, rekao je Vujčin novinarima u Beogradskoj areni, dan uoči meča sa Žalgirisom na istom mestu u okviru četvrtog kola