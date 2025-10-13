Iz Crvene zvezde potvrdili crne slutnje – Amerikanca čeka duže odsustvo

Sputnik pre 59 minuta
Iz Crvene zvezde potvrdili crne slutnje – Amerikanca čeka duže odsustvo

Košarkaš Crvene zvezde Tajson Karter ima emboliju na oba plućna krila i hospitalizovan je na Kliničkom centru Srbije gde će se pratiti njegovo dalje stanje, poručio je u razgovoru sa srpskim medijima portparol crveno-belih Igor Vujčin. Amerikanac je poslat na lečenje od tromboembolije.

„Ima emboliju na oba plućna krila. Nije imao simptome korone, putovao je sa nama u Istanbul. Požalio se po povratku u Beograd da ga boli želudac i da teško diše. Nije imao nikakve simptome korone, temperaturu ili bilo šta slično. Zahvaljujemo se Kliničkom centru Srbije i brzoj reakciji našeg lekarskog tima jer je stvarno moglo da bude nezgodno“, rekao je Vujčin novinarima u Beogradskoj areni, dan uoči meča sa Žalgirisom na istom mestu u okviru četvrtog kola
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Obradović po povratku u Zvezdu: Potrebno mi je vreme da se adaptiram

Obradović po povratku u Zvezdu: Potrebno mi je vreme da se adaptiram

Sputnik pre 2 sata
Davidovac: Svi smo spremni da pomognemo Obradoviću

Davidovac: Svi smo spremni da pomognemo Obradoviću

Sportski žurnal pre 2 sata
"Moji igrači su viđali i teže atmosfere": Trener Žalgirisa pred Zvezdu otkrio prednost svog tima u Beogradu

"Moji igrači su viđali i teže atmosfere": Trener Žalgirisa pred Zvezdu otkrio prednost svog tima u Beogradu

Mondo pre 2 sata
Crvena zvezda traži beka, dva imena u igri: Olimpijakos rekao "ne", alternativa je mnogo bolja?

Crvena zvezda traži beka, dva imena u igri: Olimpijakos rekao "ne", alternativa je mnogo bolja?

Mondo pre 3 sata
Motiejunas: Najvažnija je hemija, to se ne dešava preko noći

Motiejunas: Najvažnija je hemija, to se ne dešava preko noći

Sportski žurnal pre 3 sata
Evroligina bolnica: Zvezda desetkovana, ali nije jedina, lista povređenih igrača je jeziva i sve je duža

Evroligina bolnica: Zvezda desetkovana, ali nije jedina, lista povređenih igrača je jeziva i sve je duža

Telegraf pre 2 sata
Trener Žalgirisa i provokacije u Beogradu: Imamo iskusne igrače

Trener Žalgirisa i provokacije u Beogradu: Imamo iskusne igrače

Sport klub pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBeogradska ArenaIstanbulsportKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Fudbaleri Zelenortskih Ostrva se plasirali na Svetsko prvenstvo

Fudbaleri Zelenortskih Ostrva se plasirali na Svetsko prvenstvo

Danas pre 30 minuta
Selektor Raul Gonzales objavio spisak rukometaša za prijateljski meč sa Slovenijom

Selektor Raul Gonzales objavio spisak rukometaša za prijateljski meč sa Slovenijom

Danas pre 2 sata
Mark Markez podvrgnut operaciji ramena

Mark Markez podvrgnut operaciji ramena

Danas pre 1 sat
Aleksandar Mitrović uoči Andore: Momci su svesni situacije, potpuno fokusirani na utakmicu i spremni da zabeleže pobedu

Aleksandar Mitrović uoči Andore: Momci su svesni situacije, potpuno fokusirani na utakmicu i spremni da zabeleže pobedu

Danas pre 2 sata
Pićini se pokajao zbog Zvezde: "Otišao sam zbog novca i ispao glup"

Pićini se pokajao zbog Zvezde: "Otišao sam zbog novca i ispao glup"

Sportske.net pre 9 minuta