Crvena zvezda traži beka, dva imena u igri: Olimpijakos rekao "ne", alternativa je mnogo bolja?

KK Crvena zvezda užurbano traži pojačanje na bekovskoj poziciji nakon povrede Devontea Grejema i ozbiljnih zdravstvenih problema Tajsona Kartera.

Novi trener Saša Obradović je istakao da neće dovoditi nove igrače kako bi popunili roster, već da pokušavaju da da pronađu pravo rešenje za jako tešku situaciju koja je zadesila klub sa Malog Kalemegdana. Tokom dana su isplivala i prva imena, pošto se prema navodima nekih stranih medija Crvena zvezda interesovala za Sejbena Lija koji igra za Olimpijakos, ali navodno grčki velikan nije voljan da ga pusti. Drugo ime je Malači Flin, koga takođe Bahčešehir nije