Bajkoviti ples uz emotivnu baladu! Uroš izveo lepu Jovanu na podijum, svi su "pali" kad su čuli reči pesme

Telegraf pre 9 minuta  |  Telegraf.rs
Bajkoviti ples uz emotivnu baladu! Uroš izveo lepu Jovanu na podijum, svi su "pali" kad su čuli reči pesme

Pevač Uroš Žiković oženio se danas i krstio sina, a nakon što je svojoj izabranici rekao "da" u crkvi, počelo je slavlje u jednom restoranu.

On je na svom slavlju okupio oko 500 zvanica, a sa svojom lepom suprugom je i zaplesao, kako dolikuje. Uroš u crnom odelu, a Jovana u uskoj izazovnoj venčanici izveli su prvi ples na podijumu uz čarobne efekte. Za prvi ples su izabrali posebnu pesmu "Ti si moja sreća", a Uroš nije skidao zaljubljen pogled sa lepe mlade. Nakon prvo, imali su i drugi ples i to sa sinom kojeg su krstili danas. Uroš Živković je na slvoje slavlje pozvao oko 500 zvanica, među njima
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Uroš Živković pije rakiju koju je pravio tata jedne pevačice! Priznao da će se pevati pesme pokojnog Halida, a evo koga sve…

Uroš Živković pije rakiju koju je pravio tata jedne pevačice! Priznao da će se pevati pesme pokojnog Halida, a evo koga sve očekuje tokom noći

Kurir pre 4 minuta
Pogledajte prvi ples Uroša Živkovića i Jovane: Kadrovi kao iz bajke, balada sve rasplakala (Video)

Pogledajte prvi ples Uroša Živkovića i Jovane: Kadrovi kao iz bajke, balada sve rasplakala (Video)

Mondo pre 4 minuta
Na svadbu Uroša Živkovića stiglo pola estrade: Viki doletela iz Sarajeva sa Halidove sahrane

Na svadbu Uroša Živkovića stiglo pola estrade: Viki doletela iz Sarajeva sa Halidove sahrane

Svet & Skandal pre 9 minuta
Vreli kadrovi na svadbi Uroša Živkovića! Okupio fudbalere i pevačice: Sve vrvi od bujnih dekoltea, golih nogu, a ona je…

Vreli kadrovi na svadbi Uroša Živkovića! Okupio fudbalere i pevačice: Sve vrvi od bujnih dekoltea, golih nogu, a ona je iznenađenje večeri... (foto)

Kurir pre 4 minuta
Prija u savršenom odelu, Ilda sinonim za eleganciju: Svaba Uroša Živkovića okupila celu estradu FOTO

Prija u savršenom odelu, Ilda sinonim za eleganciju: Svaba Uroša Živkovića okupila celu estradu FOTO

Story pre 49 minuta
Đani pokazao koliko mu je dubok džep! Šokiraćete se kada vidite koliko je para ostavio samo za kićenje, naša kamera sve…

Đani pokazao koliko mu je dubok džep! Šokiraćete se kada vidite koliko je para ostavio samo za kićenje, naša kamera sve uhvatila (video)

Kurir pre 1 sat
Svi gledaju u fatalnu plavušu u vatreno crvenoj haljini mma: borac sa prezgodnom ženom stigao na svadbu kod Uroša Živkovića…

Svi gledaju u fatalnu plavušu u vatreno crvenoj haljini mma: borac sa prezgodnom ženom stigao na svadbu kod Uroša Živkovića: Sve vrvi od estradnih parova

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

estradaUros zivkovic

Zabava, najnovije vesti »

Majka Jovane Jeremić jeca na grobu muža: Voditeljka podelila emotivnu fotografiju: "Nisam slabić"

Majka Jovane Jeremić jeca na grobu muža: Voditeljka podelila emotivnu fotografiju: "Nisam slabić"

Blic pre 10 minuta
Kristina iz Kraljeva saznala da je teško bolesna a onda je pronašla spas: Sada je iz svega izašla kao pobednik - pokazavši da…

Kristina iz Kraljeva saznala da je teško bolesna a onda je pronašla spas: Sada je iz svega izašla kao pobednik - pokazavši da su čuda moguća (foto)

Blic pre 1 sat
"Marko vozi, a ja pijem i uvek sam u pravu": Katarina Grujić na gala svadbi puca od elegancije, došla sa suprugom fudbalerom…

"Marko vozi, a ja pijem i uvek sam u pravu": Katarina Grujić na gala svadbi puca od elegancije, došla sa suprugom fudbalerom: "Nikada nisam došla u stanje da ne znam za sebe"

Blic pre 55 minuta
"Jovanu jako volim, vezala sam se za nju, spretna je i posebna": Tamara Milutinović nahvalila ženu Uroša Živkovića: "Dobro se…

"Jovanu jako volim, vezala sam se za nju, spretna je i posebna": Tamara Milutinović nahvalila ženu Uroša Živkovića: "Dobro se snašla u ulozi majke i žene"

Blic pre 20 minuta
"Našao sam ženu koja može da mi podiže dete i održava kuću": Uroš Živković o supruzi, kolegama, bakšišu na svadbi i krštenju…

"Našao sam ženu koja može da mi podiže dete i održava kuću": Uroš Živković o supruzi, kolegama, bakšišu na svadbi i krštenju sina: na svadbi: "Plakao sam"

Blic pre 49 minuta