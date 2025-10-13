Ovome se niste nadali! Detaljna prognoza vremena za Srbiju do kraja oktobra

Telegraf pre 34 minuta  |  Telegraf.rs
Ovome se niste nadali! Detaljna prognoza vremena za Srbiju do kraja oktobra

Ove sedmice u Srbiji se pod uticajem anticiklona očekuje uglavnom stabilno i suvo vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

U četvrtak i petak biće uslova za prolaznu kišu, naročito na jugu i istoku zemlje, dok će na severu i zapadu biti suvo. I nakon tog perioda nastaviće se uglavnom suvo vreme. Kada je reč o temperaturama, maksimalna temperatura u narednom periodu biće uglavnom od 15 do 20 stepeni, što su ujedno i prosečne temperature za ovo doba godine. Čak oko 23.–24. oktobra temperature bi bile i preko 20 stepeni. Dakle, prema trenutnim prognozama, Srbiju do kraja meseca ne očekuje
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Posle sunčanog prepodneva umereno naoblačenje, temperatura do 20 stepeni

Posle sunčanog prepodneva umereno naoblačenje, temperatura do 20 stepeni

Glas Zaječara pre 34 minuta
Sve u jednom danu: Sunčano pre podne, uveče naoblačenje

Sve u jednom danu: Sunčano pre podne, uveče naoblačenje

Glas juga pre 1 sat
Stiže naglo zahlađenje Srbiju očekuju kiša, vetar i sneg evo gde će ciklon sa Jadrana prvo udariti

Stiže naglo zahlađenje Srbiju očekuju kiša, vetar i sneg evo gde će ciklon sa Jadrana prvo udariti

Dnevnik pre 1 sat
Vreme danas: Sunčano jutro, stiže prolazno naoblačenje

Vreme danas: Sunčano jutro, stiže prolazno naoblačenje

Serbian News Media pre 1 sat
Prijatno jesenje vreme u Srbiji: Temperatura do 20 stepeni, uveče oblaci

Prijatno jesenje vreme u Srbiji: Temperatura do 20 stepeni, uveče oblaci

Danas pre 2 sata
Vreme danas: Jutro sunčano, posle podne naoblačenje

Vreme danas: Jutro sunčano, posle podne naoblačenje

Nedeljnik pre 2 sata
Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno i najviše 18 stepeni

Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno i najviše 18 stepeni

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognozavremeweather

Društvo, najnovije vesti »

​ANEM alarm: Nedopustivo ometanje rada ekipe portala A1 od strane policije u Novom Pazaru

​ANEM alarm: Nedopustivo ometanje rada ekipe portala A1 od strane policije u Novom Pazaru

Cenzolovka pre 4 minuta
„Jači umovi, jači mediji“: Novi izveštaj o važnosti mentalnog zdravlja novinara

„Jači umovi, jači mediji“: Novi izveštaj o važnosti mentalnog zdravlja novinara

Cenzolovka pre 9 minuta
Naslovne strane za ponedeljak, 13. oktobar 2025. godine

Naslovne strane za ponedeljak, 13. oktobar 2025. godine

Beta pre 14 minuta
Dostava bilo gde na Zemlji za sat vremena – i to iz svemira: Dobro ste pročitali

Dostava bilo gde na Zemlji za sat vremena – i to iz svemira: Dobro ste pročitali

Aero.rs pre 24 minuta
Kragujevački Radnički u ABA ligi 2 umesto Cibone

Kragujevački Radnički u ABA ligi 2 umesto Cibone

Danas pre 9 minuta