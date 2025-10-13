Ovome se niste nadali! Detaljna prognoza vremena za Srbiju do kraja oktobra

Ove sedmice u Srbiji se pod uticajem anticiklona očekuje uglavnom stabilno i suvo vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

U četvrtak i petak biće uslova za prolaznu kišu, naročito na jugu i istoku zemlje, dok će na severu i zapadu biti suvo. I nakon tog perioda nastaviće se uglavnom suvo vreme. Kada je reč o temperaturama, maksimalna temperatura u narednom periodu biće uglavnom od 15 do 20 stepeni, što su ujedno i prosečne temperature za ovo doba godine. Čak oko 23.–24. oktobra temperature bi bile i preko 20 stepeni. Dakle, prema trenutnim prognozama, Srbiju do kraja meseca ne očekuje