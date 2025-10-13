Snimili smo košarkaša Partizana sa longetom na nozi, Žoc zabrinut za Murinena i njega...

Snimili smo košarkaša Partizana sa longetom na nozi, Žoc zabrinut za Murinena i njega...

Košarkaši Partizana početkom nove radne nedelje putuje u Španiju, gde će u sredu i petak odigrati utakmice protiv Reala, odnosno Baskonije.

Nakon dve vezane pobede u eliti, u timu vlada dobro raspoloženje. Trener crno-belih Željko Obradović, ipak je otkrio loše vesti za navijače kada su u pitanju dva košarkaša. Istakao je da se Mika Murinen požalio da mu nije dobro, dok je povreda Šejka Miltona zbog koje je propustio Split, ipak ozbiljnije prirode od prvih procena. - Što se nas tiče imamo problem da Milton sigurno neće putovati u Španiju, Mika se osećao loše, poslali smo ga doktoru na preglede, nadam
