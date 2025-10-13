Ovacije Trampu u izraelskom Knesetu: „Neverovatna pobeda za Izrael i za svet“

Donald Tramp doživeo je dvoipominutne stojeće ovacije u izraelskom Knesetu, gde mu se pridružio i premijer Benjamin Netanjahu. Poslanici su uzvikivali „Bibi“, a aplauz su dobili i članovi američke delegacije

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dobio je dvoipominutne stojeće ovacije u Knesetu uoči obraćanja poslanicima izraelskog parlamenta. Tramp se i sam pridružio aplauzu, a zastupnici i prisutni u publici aplaudirali su i izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu, uzvikujući njegov nadimak – Bibi, javlja Tajms of Izrael. Ovacije su dobili i Trampov zet Džared Kušner, državni sekretar Marko Rubio, ministar odbrane Pit Hegset, ambasador Majk Hakabi i