Oglasio se RHMZ, evo kad stiže naoblačenje sa pljuskovima Objavljeno i vreme narednih 7 dana

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, a na severu zemlje i u Negotinskoj Krajini sa dužim sunčanim intervalima.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 15 do 18, u istočnim krajevima oko 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). U Beogradu umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni.