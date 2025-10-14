Raskrinkano pravo lice dušice Jakovljević! Više ništa ne može da sakrije, sve objavljeno javno (foto)

Alo pre 1 sat
Raskrinkano pravo lice dušice Jakovljević! Više ništa ne može da sakrije, sve objavljeno javno (foto)

Sada se snimila u teretani dok vežba, a tom prilikom je pokazala svoje "pravo lice" i vitku figuru, dok su njene grudi bile u prvom planu

Voditeljku Dušicu Jakovljević gledaoci rijalitija Elita na malim ekranima uglavnom viđaju u besprekorom izdanju. Ipak, Dušica nema problem da pokaže i kako izgleda u privatnom životu, bez šminke i frizure. Sada se snimila u teretani dok vežba, a tom prilikom je pokazala svoje "pravo lice" i vitku figuru, dok su njene grudi bile u prvom planu. Na snimku je nosila top ispod kojeg su se jasno ocrtavali trbušnjaci, ali su se nazirale i njene "skrivene" tetovaže.
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Bez šminke i frizure, go stomak i skrivene tetovaže: Dušica Jakovljević se snimila u teretani, ovakvu je retko viđamo

Bez šminke i frizure, go stomak i skrivene tetovaže: Dušica Jakovljević se snimila u teretani, ovakvu je retko viđamo

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

"Noću ne mogu da mrdnem od njega": Ena Čolić o odnosu sa Pejom, evo šta se dešava: "Imam česte promene raspoloženja"

"Noću ne mogu da mrdnem od njega": Ena Čolić o odnosu sa Pejom, evo šta se dešava: "Imam česte promene raspoloženja"

Blic pre 2 sata
Raskrinkano pravo lice dušice Jakovljević! Više ništa ne može da sakrije, sve objavljeno javno (foto)

Raskrinkano pravo lice dušice Jakovljević! Više ništa ne može da sakrije, sve objavljeno javno (foto)

Alo pre 1 sat
Porodica iznajmila air bnb smeštaj pa pobegla glavom bez obzira: "Bezbednost naše troje dece bila nam je najvažnija"

Porodica iznajmila air bnb smeštaj pa pobegla glavom bez obzira: "Bezbednost naše troje dece bila nam je najvažnija"

Kurir pre 2 sata
"Pazite gde stajete": Lovci pobegli kućama kada su ih ugledali: "Jedan je visio na drvetu"

"Pazite gde stajete": Lovci pobegli kućama kada su ih ugledali: "Jedan je visio na drvetu"

Blic pre 2 sata
Muž ju je prevario u rijalitiju, a Ona ga optužila za stravično nasilje Ana Ćurčić se skinula i pokazala telo u 49. godini…

Muž ju je prevario u rijalitiju, a Ona ga optužila za stravično nasilje Ana Ćurčić se skinula i pokazala telo u 49. godini (foto)

Alo pre 2 sata