Raskrinkano pravo lice dušice Jakovljević! Više ništa ne može da sakrije, sve objavljeno javno (foto)

Voditeljku Dušicu Jakovljević gledaoci rijalitija Elita na malim ekranima uglavnom viđaju u besprekorom izdanju. Ipak, Dušica nema problem da pokaže i kako izgleda u privatnom životu, bez šminke i frizure. Sada se snimila u teretani dok vežba, a tom prilikom je pokazala svoje "pravo lice" i vitku figuru, dok su njene grudi bile u prvom planu. Na snimku je nosila top ispod kojeg su se jasno ocrtavali trbušnjaci, ali su se nazirale i njene "skrivene" tetovaže.