Heroj Albanije: "Gubili smo svest u svlačionici i pili vodu sa šećerom"

Junak pobede Albanije nad Srbijom Rej Manaj otkrio je detalje slavlja iz svlačionice na stadionu "Dubočica" u Leskovcu.

Manaj je golom u nadoknadi prvog poluvremena rešio meč, a verovatno i trku za odlazak u baraž kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. Do kraja su Albanci, reklo bi se, rutinski odoleli i slavili istorijsku pobedu, a burno je bilo i u svlačionici. "Plakali smo, slavili u svlačionici, ne sećam se ničega. Počeli smo da gubimo svest, sreća da smo pili vodu sa šećerom, inače bismo pali tamo", rekao je Manaj za televiziju "A2". Srbija ove večeri igra protiv Andore za