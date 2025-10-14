Heroj Albanije: "Gubili smo svest u svlačionici i pili vodu sa šećerom"

B92 pre 44 minuta
Heroj Albanije: "Gubili smo svest u svlačionici i pili vodu sa šećerom"

Junak pobede Albanije nad Srbijom Rej Manaj otkrio je detalje slavlja iz svlačionice na stadionu "Dubočica" u Leskovcu.

Manaj je golom u nadoknadi prvog poluvremena rešio meč, a verovatno i trku za odlazak u baraž kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. Do kraja su Albanci, reklo bi se, rutinski odoleli i slavili istorijsku pobedu, a burno je bilo i u svlačionici. "Plakali smo, slavili u svlačionici, ne sećam se ničega. Počeli smo da gubimo svest, sreća da smo pili vodu sa šećerom, inače bismo pali tamo", rekao je Manaj za televiziju "A2". Srbija ove večeri igra protiv Andore za
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Đurovski za Euronews Srbija otkrio ko je njegov favorit za selektora: "Piksi imao svoj sistem, ali nije našao tim"

Đurovski za Euronews Srbija otkrio ko je njegov favorit za selektora: "Piksi imao svoj sistem, ali nije našao tim"

Euronews pre 23 minuta
Rej Manaj otkriva kako je izgledalo slavlje nakon pobede Albanije: „Počeli smo da gubimo svest!“

Rej Manaj otkriva kako je izgledalo slavlje nakon pobede Albanije: „Počeli smo da gubimo svest!“

Hot sport pre 34 minuta
Srbija juri pravo čudo – Andora tek prva prepreka: Mogu li „Orlovi“ ipak na Svetsko prvenstvo?

Srbija juri pravo čudo – Andora tek prva prepreka: Mogu li „Orlovi“ ipak na Svetsko prvenstvo?

Morava info pre 19 minuta
Heroj Albanije u Leskovcu: "Plakali smo, da nismo pili vodu sa šećerom..."

Heroj Albanije u Leskovcu: "Plakali smo, da nismo pili vodu sa šećerom..."

Sportske.net pre 9 minuta
Srbija mora da pobedi po svaku cenu: Nema Piksija, ima promena u timu, ovo su sve informacije o meču u Andori

Srbija mora da pobedi po svaku cenu: Nema Piksija, ima promena u timu, ovo su sve informacije o meču u Andori

Mondo pre 44 minuta
Đokereš nakon debakla koji je Srbiji zatvorio vrata "plana B": "Ovo je fijasko"

Đokereš nakon debakla koji je Srbiji zatvorio vrata "plana B": "Ovo je fijasko"

Sportske.net pre 20 minuta
Legenda Crvene zvezde želi njega za selektora Srbije: "Osećaj mi govori da će to biti..."

Legenda Crvene zvezde želi njega za selektora Srbije: "Osećaj mi govori da će to biti..."

Telegraf pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoLeskovacAlbanijabaraž

Sport, najnovije vesti »

Ljudina Štimac jednim potezom sve oduševio (video)

Ljudina Štimac jednim potezom sve oduševio (video)

Pravda pre 9 minuta
Kraljevi tenisa u Saudijskoj Arabiji - prenos na Netfliksu, pobedniku milioni dolara

Kraljevi tenisa u Saudijskoj Arabiji - prenos na Netfliksu, pobedniku milioni dolara

RTS pre 54 minuta
Novi šamar za Barsu, i Levandovski povređen, propušta "El klasiko"!

Novi šamar za Barsu, i Levandovski povređen, propušta "El klasiko"!

Sportske.net pre 39 minuta
Rej Manaj otkriva kako je izgledalo slavlje nakon pobede Albanije: „Počeli smo da gubimo svest!“

Rej Manaj otkriva kako je izgledalo slavlje nakon pobede Albanije: „Počeli smo da gubimo svest!“

Hot sport pre 34 minuta
Skandalozni sudija opet u centru pažnje: Šmrkao "beli prah" tokom EP, otkrio da je homosksualac, a onda priznao krivicu za…

Skandalozni sudija opet u centru pažnje: Šmrkao "beli prah" tokom EP, otkrio da je homosksualac, a onda priznao krivicu za pravljenje nepristojne slike deteta!

Kurir pre 34 minuta