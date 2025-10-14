Osmesi, blicevi, zlatna ogrlica i Tramp u centru pažnje: Sviće li ‘istorijska zora“ na Bliskom istoku

BBC News pre 50 minuta | Džejms Ficdžerald - and

Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Država i lideri Egipta, Katara i Turske potpisali su deklaraciju o miru u Gazi na samitu u poznatom letovalištu Šarm el-Šeik.

„Rađa se novi, divan dan i sada počinje obnova", rekao je Tramp i pohvalio ulogu regionalnih lidera na Bliskom istoku koji su pomogli da Izrael i Hamas pristanu na primirje.

Tramp je prethodno, tokom kratke bliskoistočne turneje, govorio i u Knesetu, izraelskom parlamentu, gde je oduševljenim poslanicima poručio da je „duga i bolna noćna mora konačno gotova".

Hamas je u ponedeljak oslobodio preostalih 20 živih talaca u Gazi i predao četiri tela, dok je Izrael pustio na slobodu 250 Palestinaca iz zatvora i još oko 1.700 ljudi pritvorenih tokom najnovijeg sukoba.

Razmena talaca i zatvorenika deo je prve faze Trampovog plana.

U Egiptu, Trampu osmeh nije silazio sa lica dok je bio u društvu Abdula Fataha al-Sisija i više od 20 svetskih lidera.

„Svi su srećni", istakao je Tramp i doda je da i ranije „pravio velike dogovore", ali da je „ovaj poleteo kao raketa".

„Bilo nam je potrebno 3.000 godina da dođemo do ovde, da li možete da verujete. A pritom će se poštovati", rekao je.

Posle ceremonije potpisivanja dokumenta, Al-Sisi je uručio Trampu Orden Nila, ogrlicu napravljenu od čistog zlata koja, što se smatra najvećim egipatskim priznanjem.

Egipatski predsednik je nazvao dan „istorijskim trenutom koji okončava bolno poglavlje".

Među brojnim svetskim liderima koji su stajali u redu i čekali priliku da se fotografišu sa Trampom bio je Mahmud Abas, predsednik Palestinske uprave, kome je pre manje od mesec dana američka administracija blokirala dolazak u Njujork na sednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Iako je prva faza dogovora o prekidu vatre sprovedena, mnogo je pitanja bez jasnih odgovora oko uloge koju bi Palestinska uprava mogla u budućnosti da igra u Gazi.

Tramp je istakao je da je druga faza pregovora o mirovnom sporazumu već počela.

Tokom obraćanja Knesetu, američki predsednik je rekao da se rađa „istorijska zora novog Bliskog istoka".

Njegove reči liče na one koje je koristio tokom prvog mandata kada je Izrael potpisao istorijske sporazume sa nekoliko arapskih zemalja.

„Konačno, ne samo za Izraelce već i za Palestince, duga i bolna noćna mora je konačno završena“, rekao je Tramp u izraelskom parlamentu.

Svečarskoj atmosferi doprineli su i političari koji su skandirali „Tramp, Tramp, Tramp“.

Prekid vatre koji je pomogao da se postigne bio je „najzahtevniji proboj od svih, možda svih vremena“, prisetio se američki lider.

Naznačio je da će okončanje rata između Rusije i Ukrajine biti njegov sledeći cilj.

Tramp je otkrio i neke detalje nedavnih razgovora sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, rekavši da oseća da izraelska vojna kampanja u Gazi postaje „loša“.

„Rekao sam: 'Bibi, pamtiće te po ovome mnogo više nego da si nastavio kao do sada'“, prisetio se Tramp.

Predstavljajući Trampa parlamentu, Netanjahu je nazvao američkog predsednika „najvećim prijateljem“ koga je Izrael ikada imao u Beloj kući.

„Sve se promenilo“ u američkom stavu prema izraelskoj vojnoj kampanji u Gazi kada je Tramp ponovo izabran za predsednika SAD prošle godine, rekao je.

Izraelski premijer zahvalio se Trampu na njegovoj „neprestanoj pomoći“ u obezbeđivanju povratka preostalih talaca - dela grupe od 251 čoveka koju je Hamas oteo tokom napada 7. oktobra 2023. na jugu Izraela.

Tramp je zatim odao počast Netanjahuu, rekavši: „Nije najlakši čovek za saradnju, ali to ga čini velikim.“

Reuters Tramp i Netanjahu

Uz Trampa, u Knesetu su burno pozdravljeni i drugi američki zvaničnici, međiu kojima državni sekretar Marko Rubio i ministar odbrane Pit Hegset.

Posebno glasno su pozdravljeni specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet i savetnik Džared Kušner zbog njihove uloge u posredovanju u prekidu vatre. Kušnera je pratila njegova supruga Ivanka Tramp.

Neki ljudi u publici su nosili crvene kape. Umesto Trampovog prepoznatljivog slogana „Učinimo Ameriku ponovo velikom“, pisalo je „Tramp, predsednik mira“.

Trampu je predsednik parlamenta rekao da „niko“ više od njega ne zaslužuje Nobelovu nagradu za mir sledeće godine.

Neki izraelski poslanici koji žele da se rat u Gazi nastavi nisu prisustvovali.

Trampov govor je nakratko prekinut jer je poslanik opozicije držao papir na kojem je pisalo „Priznajte Palestinu“. Najmanje jedan čovek je izvedena iz sale.

Prekid vatre u Gazi stupio je na snagu pošto su se Izrael i Hamas složili oko prve faze Trampovog mirovnog plana od 20 tačaka. Sledeće faze tek treba da se pregovaraju.

Tramp je rekao da će dogovor ostati na snazi i da će „odbor za mir“ kojim će on rukovoditi brzo biti osnovan kako bi upravljao teritorijom.

