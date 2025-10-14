Izrael vratio tela Palestinaca u Gazu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Prva grupa tela Palestinaca stradalih tokom rata u Pojasu Gaze stigla je u tu enklavu nakon što su ih izraelske vlasti predale, saopštilo je danas palestinsko ministarstvo zdravlja.

Istovremeno, medicinski izvori s terena rekli su za Al Džaziru da je Crveni krst primio tela 45 Palestinaca iz Izraela. Tela se ispituju kako bi se utvrdio uzrok smrti. Izrael i dalje drži tela stotina Palestinaca ubijenih od 7. oktobra 2023. godine, uključujući tela boraca koji su učestvovali u napadu na izraelsku teritoriju i kasnijim sukobima. Oko 2.000 živih Palestinaca pušteno je u ponedeljak iz izraelskih zatvora kao deo sporazuma o prekidu vatre koji su
