Mir u Gazi je politički trijumf Donalda Trampa

Politika pre 35 minuta
Mir u Gazi je politički trijumf Donalda Trampa

Donald Tramp tokom kratke posete Izraelu bio je „dočekan kao heroj“ na obe strane Kneseta

Potpisivanje mirovnog sporazuma koji su postigli šefovi Sjedinjenih Država, Egipta, Turske i Katara radi okončanja sukoba u Pojasu Gaze, kao i predaja preživelih talaca koje je držao palestinski pokret Hamas, izazvalo je snažnu reakciju svetske javnosti. Kako prenosi list Tajms of Izrael, američki predsednik Donald Tramp tokom kratke posete Izraelu bio je „dočekan kao heroj“ na obe strane Kneseta, gde je održao emotivan govor povodom oslobađanja poslednjih živih
Vesti online pre 1 sat
