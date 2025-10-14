Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, šest lakše povređenih

Beta pre 29 minuta

Tokom noći su se dogodile tri saobraćajne nezgode u kojima je šest ljudi zadobilo lakše povrede, saopštila je beogradska služba Hitne pomoći.

Povređeni pacijenti su zbrinuti na licu mesta, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Dežurne lekarske ekipe izlazile su na teren 101 put, a od toga je 14 intervencija bilo na javnim mestima.

Pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama noćas su se često obraćali toj službi.

(Beta, 14.10.2025)

RTS

