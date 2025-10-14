"Iz zezanja je udario druga, nož je probio torbu": Jezivi detalji ubadanja maloletnika u Hrvatskoj (Video)

Mondo pre 29 minuta  |  Mihajlo Sfera
"Iz zezanja je udario druga, nož je probio torbu": Jezivi detalji ubadanja maloletnika u Hrvatskoj (Video)

Maloletna osoba povređena je popodne kod Srednje škole u Bedekovčini, saopštila je krapinsko-zagorska policija.

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o 17-godišnjem učeniku koga je slučajno nožem u grudi ubo drug iz razreda. Policija je navela da je oko 13:15 časova dobila dojavu o nesrećnom slučaju kod Srednje škole Bedekovčina, prilikom kojeg je jedna maloletna osoba zadobila telesne povrede. Povređeni učenik je helikopterom Hitne medicinske pomoći prebačen u Klinički bolnički centar u Zagrebu. U toku je uviđaj i utvrđivanje činjenica, navode iz policije. Srednja škola
