Drama u Hrvatskoj: Helikopter sleteo kod škole, dečak teško povređen, sumnja se na napad nožem

U popodnevnim satima u blizini Srednje škole u Bedekovčini, u hrvatskom Zagorju, dogodio se ozbiljan incident koji je uznemirio lokalnu zajednicu.

Prema nezvaničnim informacijama i izjavama očevidaca, jedan dečak je navodno nožem napao drugog učenika, prenosi Zagorje International. „Nešto jako loše se dogodilo u Bedekovčini kod Srednje škole… Helikopter, hitna i sve službe su na terenu“, objavljeno je na Fejsbuk stranici Policija zaustavlja – Krapinsko-zagorska županija. Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske potvrđeno je da je jedna osoba povređena i helikopterom prebačena u bolnicu. Na mestu događaja