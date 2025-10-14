Drama u Hrvatskoj: Helikopter sleteo kod škole, dečak teško povređen, sumnja se na napad nožem

Nova pre 1 sat  |  Autor: Telegraf
Drama u Hrvatskoj: Helikopter sleteo kod škole, dečak teško povređen, sumnja se na napad nožem

U popodnevnim satima u blizini Srednje škole u Bedekovčini, u hrvatskom Zagorju, dogodio se ozbiljan incident koji je uznemirio lokalnu zajednicu.

Prema nezvaničnim informacijama i izjavama očevidaca, jedan dečak je navodno nožem napao drugog učenika, prenosi Zagorje International. „Nešto jako loše se dogodilo u Bedekovčini kod Srednje škole… Helikopter, hitna i sve službe su na terenu“, objavljeno je na Fejsbuk stranici Policija zaustavlja – Krapinsko-zagorska županija. Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske potvrđeno je da je jedna osoba povređena i helikopterom prebačena u bolnicu. Na mestu događaja
