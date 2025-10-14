(Foto): Nastavljena blokada Pete beogradske gimnazije: Ispred šatori i redari, vrata otvorena

Blic pre 51 minuta
(Foto): Nastavljena blokada Pete beogradske gimnazije: Ispred šatori i redari, vrata otvorena

Ispred Pete beogradske gimnazije koja je od juče u fizičkoj blokadi jutros je manji broj okupljenih roditelja, a ispred škole dežuraju redari, a postavljen je i šator.

Kako javlja reporter "Blica" sa lica mesta, ispred Pete beogradske gimnazije nalazi se štand pod šatorom sa donacijama i hranom, a ulazna vrata škole su otvorena i unutra se na prvom i drugom spratu može videti upaljeno svetlo. Ispred glavnog ulaza dežuraju redari koji na neki način kontrolišu ko ulazi u Petu beogradsku gimnaziju. Kako su za "Blic" rekli okupljeni roditelji i učenici Pete gimnazije, nije bilo incidenata. Takođe, saobraćaj se oko Pete gimnazije
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Učenici Pete u blokadi: V.d. direktorka je ta koja okupira našu školu, ostajemo ovde do ispunjenja zahteva

Učenici Pete u blokadi: V.d. direktorka je ta koja okupira našu školu, ostajemo ovde do ispunjenja zahteva

N1 Info pre 1 sat
Nastave nema, profesori suspendovani: Roditelji izneli optužbe protiv v.d. direktorke Pete gimnazije

Nastave nema, profesori suspendovani: Roditelji izneli optužbe protiv v.d. direktorke Pete gimnazije

Serbian News Media pre 1 sat
Roditelji đaka Pete beogradske gimnazije demantuju tvrdnju direktorke da se nastava odvija normalno (foto)

Roditelji đaka Pete beogradske gimnazije demantuju tvrdnju direktorke da se nastava odvija normalno (foto)

Novi magazin pre 1 sat
Oglasio se Dejan Vuk Stanković o blokadi Pete gimnazije: „Okupacija škole je čin nasilja, neće biti popuštanja onima koji žele…

Oglasio se Dejan Vuk Stanković o blokadi Pete gimnazije: „Okupacija škole je čin nasilja, neće biti popuštanja onima koji žele da je kidnapuju“

Nova pre 1 sat
Marko Zafirović, zamenik Marka Krička iz JZO, u Petoj beogradskoj gimnaziji

Marko Zafirović, zamenik Marka Krička iz JZO, u Petoj beogradskoj gimnaziji

Danas pre 2 sata
Simbol otpora: Kako je protekla prva noć blokade Pete beogradske gimnazije

Simbol otpora: Kako je protekla prva noć blokade Pete beogradske gimnazije

Vreme pre 3 sata
Učenici održali 16 minuta tišine ispred blokirane Pete gimnazije: Studenti ih podržali i pozvali na dežurstva

Učenici održali 16 minuta tišine ispred blokirane Pete gimnazije: Studenti ih podržali i pozvali na dežurstva

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Suđenje za pokušaj ubistva studentkinje Sonje: Svedoci o bahatoj i bezobzirnoj vožnji okrivljenog

Suđenje za pokušaj ubistva studentkinje Sonje: Svedoci o bahatoj i bezobzirnoj vožnji okrivljenog

N1 Info pre 26 minuta
Poslanici o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima odnosno - legalizaciji objekata

Poslanici o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima odnosno - legalizaciji objekata

RTV pre 12 minuta
Predsednik Slovačke: Proširenje EU na Zapadni Balkan će učvrstiti stabilnost i bezbednost Evrope

Predsednik Slovačke: Proširenje EU na Zapadni Balkan će učvrstiti stabilnost i bezbednost Evrope

Beta pre 6 minuta
Uz IPS NBS sistem instant plaćanja brzo i efikasno plaćanje računa, goriva, robe

Uz IPS NBS sistem instant plaćanja brzo i efikasno plaćanje računa, goriva, robe

RTV pre 16 minuta
(Foto) mečka sa mečićima uočena u ograđenom dvorištu na Goču: Ovaj prizor nikom nije promakao, a jednu stvar su svi primetili…

(Foto) mečka sa mečićima uočena u ograđenom dvorištu na Goču: Ovaj prizor nikom nije promakao, a jednu stvar su svi primetili

Blic pre 21 minuta