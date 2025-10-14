(Foto): Nastavljena blokada Pete beogradske gimnazije: Ispred šatori i redari, vrata otvorena

Ispred Pete beogradske gimnazije koja je od juče u fizičkoj blokadi jutros je manji broj okupljenih roditelja, a ispred škole dežuraju redari, a postavljen je i šator.

Kako javlja reporter "Blica" sa lica mesta, ispred Pete beogradske gimnazije nalazi se štand pod šatorom sa donacijama i hranom, a ulazna vrata škole su otvorena i unutra se na prvom i drugom spratu može videti upaljeno svetlo. Ispred glavnog ulaza dežuraju redari koji na neki način kontrolišu ko ulazi u Petu beogradsku gimnaziju. Kako su za "Blic" rekli okupljeni roditelji i učenici Pete gimnazije, nije bilo incidenata. Takođe, saobraćaj se oko Pete gimnazije