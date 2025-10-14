Blokada Pete beogradske gimnazije, učenici traže smenu direktorke

Prva noć blokade Pete beogradske gimnazije protekla je mirno i bez incidenta. Ispred škole se tokom jutra okupljaju građani i đaci.

Učenici Pete beogradske gimnazije stupili su u ponedeljak uveče u fizičku blokadu te škole i koja će, kako su najavili, trajati dok se ne ispune njihovi zahtevi. Zahtevi đaka su smena v.d. direktorke škole Danka Nešović i da Ministarstvo prosvete raspiše novi konkurs za direktora, kako bi na to mesto bio izabran neko iz kolektiva škole. Za vreme blokade, kako tvrde đaci, neće biti nastave, a protiv direktorke škole deo roditelja je podneo krivičnu prijavu jer Savet