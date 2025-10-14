Blokada Pete beogradske gimnazije, učenici traže smenu direktorke

RTS pre 36 minuta
Blokada Pete beogradske gimnazije, učenici traže smenu direktorke

Prva noć blokade Pete beogradske gimnazije protekla je mirno i bez incidenta. Ispred škole se tokom jutra okupljaju građani i đaci.

Učenici Pete beogradske gimnazije stupili su u ponedeljak uveče u fizičku blokadu te škole i koja će, kako su najavili, trajati dok se ne ispune njihovi zahtevi. Zahtevi đaka su smena v.d. direktorke škole Danka Nešović i da Ministarstvo prosvete raspiše novi konkurs za direktora, kako bi na to mesto bio izabran neko iz kolektiva škole. Za vreme blokade, kako tvrde đaci, neće biti nastave, a protiv direktorke škole deo roditelja je podneo krivičnu prijavu jer Savet
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

U Petoj danas bez nastave, građani pružaju podršku đacima koji od sinoć fizički blokiraju školu, na ulazima dva šatora

U Petoj danas bez nastave, građani pružaju podršku đacima koji od sinoć fizički blokiraju školu, na ulazima dva šatora

N1 Info pre 21 minuta
Simbol otpora: Kako je protekla prva noć blokade Pete beogradske gimnazije

Simbol otpora: Kako je protekla prva noć blokade Pete beogradske gimnazije

Vreme pre 15 minuta
FOTO Đaci dežurali ispred škole, podignut i manji šator: Nova.rs ispred Pete gimnazije gde su učenici sinoć proglasili fizičku…

FOTO Đaci dežurali ispred škole, podignut i manji šator: Nova.rs ispred Pete gimnazije gde su učenici sinoć proglasili fizičku blokadu

Nova pre 51 minuta
Počela fizička blokada Pete beogradske gimnazije

Počela fizička blokada Pete beogradske gimnazije

RTV pre 1 sat
(Foto): Nastavljena blokada Pete beogradske gimnazije: Ispred šatori i redari, vrata otvorena

(Foto): Nastavljena blokada Pete beogradske gimnazije: Ispred šatori i redari, vrata otvorena

Blic pre 1 sat
Počela fizička blokada Pete beogradske gimnazije

Počela fizička blokada Pete beogradske gimnazije

Telegraf pre 2 sata
Blokirana Peta beogradska gimnazija, učenici izneli četiri zahteva, više stotina građana i đaka ispred škole (VIDEO)

Blokirana Peta beogradska gimnazija, učenici izneli četiri zahteva, više stotina građana i đaka ispred škole (VIDEO)

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistarstvo prosvete

Društvo, najnovije vesti »

Sutra poslednji dan za konkurs za smeštaj brucoša u studentske domove - šta je potrebno od dokumenata?

Sutra poslednji dan za konkurs za smeštaj brucoša u studentske domove - šta je potrebno od dokumenata?

N1 Info pre 21 minuta
U Petoj danas bez nastave, građani pružaju podršku đacima koji od sinoć fizički blokiraju školu, na ulazima dva šatora

U Petoj danas bez nastave, građani pružaju podršku đacima koji od sinoć fizički blokiraju školu, na ulazima dva šatora

N1 Info pre 21 minuta
Direktorka Pete gimnazije: Škola pod opsadnim stanjem, država da reši problem

Direktorka Pete gimnazije: Škola pod opsadnim stanjem, država da reši problem

Beta pre 6 minuta
Lutovac (DS): Ekonomski problemi mogu naterati Vučića da raspiše izbore pre decembra 2026.

Lutovac (DS): Ekonomski problemi mogu naterati Vučića da raspiše izbore pre decembra 2026.

Beta pre 1 minut
Goli život

Goli život

Peščanik pre 10 minuta