„Nema osnova da uđu u Petu gimnaziju, to samo pokazuje strah režima“: Pripadnici ozloglašene JZO sada postali i školski policajci

Nova pre 1 sat  |  Autor: Miloš Ž. Lazić
„Nema osnova da uđu u Petu gimnaziju, to samo pokazuje strah režima“: Pripadnici ozloglašene JZO sada postali i školski…

Pripadnici ozloglašene Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) su izgleda dobili novu ulogu, pa su sada i školski policajci, jer su dvojica njenih pripadnika, među kojima je i zamenik komandanta Marko Zafirović, snimljeni u Petoj beogradskoj gimnaziji, čiji đaci su stupili u fizičku blokadu škole.

Vlast već duže vreme pokušava da disciplinuje Petu beogradsku gimnaziju, na čelo su imenovali v.d. direktorku Danku Nešović koja je zavela strahovladu, otpustila 19 nastavnika ove prestižne prosvetne ustanove, zabranila roditeljima učenika ulazak u školu, što je izazvalo reakciju đaka koji su stupili u fizičku blokadu škole. Đake su podržali ne samo njihovi roditelji već i studenti i brojni građani, što je izazvalo nervozu vlasti, pa su oni u školu poslali ni manje
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

(Foto): Nastavljena blokada Pete beogradske gimnazije: Ispred šatori i redari, vrata škole otvorena

(Foto): Nastavljena blokada Pete beogradske gimnazije: Ispred šatori i redari, vrata škole otvorena

Blic pre 30 minuta
Podrška za Petu i od učenika drugih gimnazija, kao i bivših đaka (VIDEO)

Podrška za Petu i od učenika drugih gimnazija, kao i bivših đaka (VIDEO)

N1 Info pre 1 sat
Gimnazija Sveti Sava stupila u blokadu u znak podrške Petoj gimnaziji

Gimnazija Sveti Sava stupila u blokadu u znak podrške Petoj gimnaziji

Beta pre 2 sata
Punktovi sa hranom, dežurstva i policija: Reporterka Danasa u Petoj beogradskoj gimnaziji

Punktovi sa hranom, dežurstva i policija: Reporterka Danasa u Petoj beogradskoj gimnaziji

Danas pre 1 sat
Još jedna beogradska gimnazija u blokadi, zahtev smena direktorke Pete

Još jedna beogradska gimnazija u blokadi, zahtev smena direktorke Pete

Slobodna Evropa pre 1 sat
Blokada Pete beogradske – učenici i roditelji traže smenu direktorke, blokirana i gimnazija "Sveti Sava"

Blokada Pete beogradske – učenici i roditelji traže smenu direktorke, blokirana i gimnazija "Sveti Sava"

RTS pre 2 sata
Učenici Gimnazije „Sveti Sava“ proglasili blokadu, u toku sastanak u školi

Učenici Gimnazije „Sveti Sava“ proglasili blokadu, u toku sastanak u školi

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Šta će JZO u Petoj gimnaziji: Zafirović letos građane ubacivao u vozila bez tablica, sada zastrašuje roditelje i decu

Šta će JZO u Petoj gimnaziji: Zafirović letos građane ubacivao u vozila bez tablica, sada zastrašuje roditelje i decu

Danas pre 20 minuta
Kako je jesen donela smrt na Himalaje

Kako je jesen donela smrt na Himalaje

Danas pre 25 minuta
Odloženo glasanje o učešću Izraela na Evroviziji

Odloženo glasanje o učešću Izraela na Evroviziji

Danas pre 25 minuta
(BLOG) Rasprava o amandmanima na predložene zakone, poslanici i o zlostavljanoj studentkinji Poljoprivrednog fakulteta

(BLOG) Rasprava o amandmanima na predložene zakone, poslanici i o zlostavljanoj studentkinji Poljoprivrednog fakulteta

N1 Info pre 29 minuta
Skupština Srbije završila rad, nastavak sednice sutra u 10 sati

Skupština Srbije završila rad, nastavak sednice sutra u 10 sati

RTV pre 19 minuta