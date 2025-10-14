„Nema osnova da uđu u Petu gimnaziju, to samo pokazuje strah režima“: Pripadnici ozloglašene JZO sada postali i školski policajci

Pripadnici ozloglašene Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) su izgleda dobili novu ulogu, pa su sada i školski policajci, jer su dvojica njenih pripadnika, među kojima je i zamenik komandanta Marko Zafirović, snimljeni u Petoj beogradskoj gimnaziji, čiji đaci su stupili u fizičku blokadu škole.

Vlast već duže vreme pokušava da disciplinuje Petu beogradsku gimnaziju, na čelo su imenovali v.d. direktorku Danku Nešović koja je zavela strahovladu, otpustila 19 nastavnika ove prestižne prosvetne ustanove, zabranila roditeljima učenika ulazak u školu, što je izazvalo reakciju đaka koji su stupili u fizičku blokadu škole. Đake su podržali ne samo njihovi roditelji već i studenti i brojni građani, što je izazvalo nervozu vlasti, pa su oni u školu poslali ni manje