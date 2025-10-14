Blokada Pete beogradske – učenici i roditelji traže smenu direktorke, blokirana i gimnazija "Sveti Sava"

RTS pre 1 minut
Blokada Pete beogradske – učenici i roditelji traže smenu direktorke, blokirana i gimnazija "Sveti Sava"

Od ponedeljka uveče traje blokada Pete beogradske gimnazije. Ispred škole su se od jutros okupljali građani i đaci. I učenici beogradske gimnazije "Sveti Sava" saopštili su da je i ta škola zvanično stupila u blokadu – do ispunjenja zahteva Pete gimnazije.

Učenici Pete beogradske gimnazije stupili su u ponedeljak uveče u fizičku blokadu te škole, koja će, kako su najavili, trajati dok se ne ispune njihovi zahtevi. U međuvremenu, učenici beogradske gimnazije "Sveti Sava" saopštili su da je i ta škola zvanično stupila u blokadu – do ispunjenja zahteva Pete gimnazije. Zahtevi đaka i roditelja iz Pete beogradske su smena v. d. direktora škole Danke Nešović i da Ministarstvo prosvete raspiše novi konkurs za direktora,
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

"Upravo su mi javili da su roditelji i đaci ušli u prostorije škole" Oglasila se direktorka Pete beogradske gimnazije nakon…

"Upravo su mi javili da su roditelji i đaci ušli u prostorije škole" Oglasila se direktorka Pete beogradske gimnazije nakon što je plenum učenika izglasao fizičku blokadu

Blic pre 1 minut
(Foto): Nastavljena blokada Pete beogradske gimnazije: Ispred šatori i redari, vrata otvorena

(Foto): Nastavljena blokada Pete beogradske gimnazije: Ispred šatori i redari, vrata otvorena

Blic pre 1 minut
Podrška za Petu i od učenika drugih gimnazija, kao i bivših đaka (VIDEO)

Podrška za Petu i od učenika drugih gimnazija, kao i bivših đaka (VIDEO)

N1 Info pre 2 sata
„Nema osnova da uđu u Petu gimnaziju, to samo pokazuje strah režima“: Pripadnici ozloglašene JZO sada postali i školski…

„Nema osnova da uđu u Petu gimnaziju, to samo pokazuje strah režima“: Pripadnici ozloglašene JZO sada postali i školski policajci

Nova pre 2 sata
Gimnazija Sveti Sava stupila u blokadu u znak podrške Petoj gimnaziji

Gimnazija Sveti Sava stupila u blokadu u znak podrške Petoj gimnaziji

Beta pre 3 sata
Punktovi sa hranom, dežurstva i policija: Reporterka Danasa u Petoj beogradskoj gimnaziji

Punktovi sa hranom, dežurstva i policija: Reporterka Danasa u Petoj beogradskoj gimnaziji

Danas pre 3 sata
Još jedna beogradska gimnazija u blokadi, zahtev smena direktorke Pete

Još jedna beogradska gimnazija u blokadi, zahtev smena direktorke Pete

Slobodna Evropa pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaSveti SavaMinistarstvo prosvete

Društvo, najnovije vesti »

Tabaković sa guverenerom Narodne banke Švajcarske u Vašingtonu: "Saradnju smo podigli na viši nivo partnerskog odnosa"

Tabaković sa guverenerom Narodne banke Švajcarske u Vašingtonu: "Saradnju smo podigli na viši nivo partnerskog odnosa"

Blic pre 1 minut
Iz specijalnog rata protiv Hrvata

Iz specijalnog rata protiv Hrvata

Danas pre 1 sat
Nesanica i dijabetes: Nauka otkriva vezu koja može promeniti vaš život

Nesanica i dijabetes: Nauka otkriva vezu koja može promeniti vaš život

Danas pre 51 minuta
Policija ponovo o studentkinji Poljoprivrednog fakulteta: Šta kažu u saopštenju?

Policija ponovo o studentkinji Poljoprivrednog fakulteta: Šta kažu u saopštenju?

Danas pre 36 minuta
Studenti odgovorili na saopštenje MUP-a o studentkinji Poljoprivrednog fakulteta, pa postavili pitanje Srbiji

Studenti odgovorili na saopštenje MUP-a o studentkinji Poljoprivrednog fakulteta, pa postavili pitanje Srbiji

Danas pre 21 minuta