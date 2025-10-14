Blokada Pete beogradske – učenici i roditelji traže smenu direktorke, blokirana i gimnazija "Sveti Sava"

Od ponedeljka uveče traje blokada Pete beogradske gimnazije. Ispred škole su se od jutros okupljali građani i đaci. I učenici beogradske gimnazije "Sveti Sava" saopštili su da je i ta škola zvanično stupila u blokadu – do ispunjenja zahteva Pete gimnazije.

Učenici Pete beogradske gimnazije stupili su u ponedeljak uveče u fizičku blokadu te škole, koja će, kako su najavili, trajati dok se ne ispune njihovi zahtevi. U međuvremenu, učenici beogradske gimnazije "Sveti Sava" saopštili su da je i ta škola zvanično stupila u blokadu – do ispunjenja zahteva Pete gimnazije. Zahtevi đaka i roditelja iz Pete beogradske su smena v. d. direktora škole Danke Nešović i da Ministarstvo prosvete raspiše novi konkurs za direktora,