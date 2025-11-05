Učenici gimnazije u Pančevu sutra stupaju u blokadu u znak podrške Dijani Hrki

Danas pre 1 sat  |  V. A.
Učenici Gimnazije “Uroš Predić” u Pančevu su izglasali fizičku blokadu škole, koja će početi sutra, 5. novembra i trajeće do 7. novembra, zaključno sa tim danom. “Ova blokada je znak podrške Dijani Hrki, koja trenutno štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije.

Tražimo da se ispune svi njeni zahtevi”, piše u objavi na Instagramu. Објава коју дели učenici Pančeva u blokadi (@ujedinjene.srednje_pan.blokade) Ðaci su pozvali sve srednjoškolce i građane da ih podrže i najavili da će naredna tri dana biti ispred škole od 7.30 do 16.45 časova.
