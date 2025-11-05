(BLOG) Posle skupa u Ćacilendu, naprednjaci se odmah razišli: Građani koji podržavaju Dijanu Hrku su i dalje tu

Dijana Hrka, majka Stefana koji je stradao u padu nadstrešnice, nastavila je štrajk glađu u blizini Skupštine Srbije.

U Ćacilendu je održan skup pristalica vlasti koji su velikim brojem autobusa ceo dovoženi u Beograd, a koji su se odmah nakon govora ekspresno razišli, te je u Ćacilendu ostao manji broj ljudi. Na uglu Takovske i Bulevara kralja Aleksandra i dalje traje skup podrške Dijani Hrki, na koji su pozvali studenti u blokadi. Od nedelje, kada je Dijana Hrka započela štrajk glađu, iz revolta što zahtevi studenata nisu ispunjeni, sa njom su građani koji joj pružaju podršku.