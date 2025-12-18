Zastrašujuća pretnja upućena Vuku Cvijiću, novinaru Radara: Prijava tužilaštvu sa oznakom „hitno“

Danas
Zastrašujuća pretnja upućena Vuku Cvijiću, novinaru Radara: Prijava tužilaštvu sa oznakom „hitno“

Pozivamo nadležne institucije da zaštite Vuka Cvijića i redakciju Radara, da sprovedu brzu i efikasnu istragu i spreče nasilnike da ugroze život ovog novinara i omoguće mu da bez ovakvih ometanja nastavi da radi svoj posao Danas u 16 časova i 10 minuta, novinar Vuk Cvijić dobio je poziv sa nepoznatog broja iz inostranstva.

U kratkom razgovoru upućeno mu je najdirektnije preteće upozorenje povodom teksta koji će sutra biti objavljen u novom broju ovog nedeljnika, piše Radar. Pozivač: Pazi šta ćeš sutra da objaviṣ̌. Vuk Cvijić: O čemu se radi? Pozivač: Kažem ti pazi šta ćeš sutra da objaviš. Nije bitno upoznaćete me ako objaviš. Vuk: Šta da objavim, već je sve štampano i gotovo izlazi sutra. Pozivač: Onda ćeš me upoznati. Posle ove pretnje, prekinut je telefonski poziv. Ova
