Kreni-Promeni osudio pretnje upućene novinarima N1 i Radara

Pokret Kreni-Promenio osudio je večeras pretnje upućene novinaru televizije N1 Mladenu Savatovićui novinaru nedeljnika Radar Vuku Cvjiću i pozvali na hitnu reakciju nadležnih organa.

Osoba pod nadimkom „Srećko“ uputila je pretnje Savatoviću u komentaru na vest na portalu N1 u pod naslovom: „Savatović: Podneću tužbu protiv Vučića, izgubio je kontrolu – predsedniku su jučerašnja pitanja bila posebno teška“. „U pretnji je, uz niz psovki i uvreda, autor naveo i da će Savatovića sačekati ispred zgrade N1“, preneo je ranije portal te televizije. Pretnje Vuku Cvijiću Novinaru nedeljnika Radar Vuku Cvijiću je juče popodne upućen poziv s nepoznatog