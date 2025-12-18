Kreni-Promeni osudio pretnje upućene novinarima N1 i Radara

Nedeljnik pre 11 minuta
Kreni-Promeni osudio pretnje upućene novinarima N1 i Radara

Pokret Kreni-Promenio osudio je večeras pretnje upućene novinaru televizije N1 Mladenu Savatovićui novinaru nedeljnika Radar Vuku Cvjiću i pozvali na hitnu reakciju nadležnih organa.

Osoba pod nadimkom „Srećko“ uputila je pretnje Savatoviću u komentaru na vest na portalu N1 u pod naslovom: „Savatović: Podneću tužbu protiv Vučića, izgubio je kontrolu – predsedniku su jučerašnja pitanja bila posebno teška“. „U pretnji je, uz niz psovki i uvreda, autor naveo i da će Savatovića sačekati ispred zgrade N1“, preneo je ranije portal te televizije. Pretnje Vuku Cvijiću Novinaru nedeljnika Radar Vuku Cvijiću je juče popodne upućen poziv s nepoznatog
Nova pre 12 minuta
Nedeljnik pre 2 sata
N1 Info pre 3 sata
Cenzolovka pre 3 sata
Danas pre 52 minuta
Danas pre 22 minuta
Danas pre 42 minuta
Danas pre 37 minuta
Danas pre 1 sat