Predstavnici OEBS i ANEM posetili Radar posle pretnji Vuku Cvijiću

Nova pre 1 sat  |  Autor: Fonet
Predstavnici OEBS i ANEM posetili Radar posle pretnji Vuku Cvijiću

Predstavnici Stalne radne grupe za bezbednost novinara i Misije OEBS u Srbiji posetili su redakciju nedeljnika Radar nakon pretnje upućene novinaru Vuku Cvijiću, a u razgovorima je ukazano na niz neprocesuiranih pretnji i važnost prijavljivanja svakog slučaja i zaštite bezbednosti novinara, prenosi portal Javni servis.

Glavna i odgovorna urednica Radara Vesna Mališić navela je da redakcija duže vreme dobija pretnje i uznemirujuće poruke i da nijedan slučaj nije ni procesuiran, ni sankcionisan. Cvijić je govorio o pretnji koju je juče dobio, koja je bila eksplicitna i vezana za tekst koji je objavio u današnjem broju, koju je prijavio kroz svedočenje u policiji i tužilaštvu. Govorio je i o fizičkim napadima koje je doživeo u proteklih godinu i po dana, koji su ostali nekažnjeni, a
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Predstavnici OEBS i ANEM u poseti Radaru nakon pretnji Vuku Cvijiću

Predstavnici OEBS i ANEM u poseti Radaru nakon pretnji Vuku Cvijiću

Radar pre 55 minuta
Predstavnici Stalne radne grupe za bezbednost novinara i Misije OEBS-a u Srbiji u poseti redakciji nedeljnika Radar

Predstavnici Stalne radne grupe za bezbednost novinara i Misije OEBS-a u Srbiji u poseti redakciji nedeljnika Radar

Ozon press pre 45 minuta
Predstavnici OEBS i ANEM posetili Radar posle pretnji Vuku Cvijiću

Predstavnici OEBS i ANEM posetili Radar posle pretnji Vuku Cvijiću

N1 Info pre 1 sat
Posle novih pretnji: Cvijić dao izjavu u tužilaštvu, kaže da epilog ne očekuje, ali zaštita mu je - javnost

Posle novih pretnji: Cvijić dao izjavu u tužilaštvu, kaže da epilog ne očekuje, ali zaštita mu je - javnost

N1 Info pre 2 sata
Posle novih pretnji: Cvijić dao izjavu u tužilaštvu, kaže da epilog ne očekuje, zaštita mu je – javnost

Posle novih pretnji: Cvijić dao izjavu u tužilaštvu, kaže da epilog ne očekuje, zaštita mu je – javnost

Nova pre 2 sata
„Ne zna se ko i kako dobija obezbeđenje MUP, razumem zašto ga Cvijić nije tražio“: Advokat Šabić o pretnjama novinaru Radara i…

„Ne zna se ko i kako dobija obezbeđenje MUP, razumem zašto ga Cvijić nije tražio“: Advokat Šabić o pretnjama novinaru Radara i postupanju policije

Nova pre 2 sata
Kreni-Promeni osudio pretnje upućene novinarima N1 i Radara

Kreni-Promeni osudio pretnje upućene novinarima N1 i Radara

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OEBSTužilaštvoANEM

Društvo, najnovije vesti »

U Srbiji skoro 40 odsto više slučajeva oboljenja sličnih gripu i od respiratornih infekcija

U Srbiji skoro 40 odsto više slučajeva oboljenja sličnih gripu i od respiratornih infekcija

Danas pre 20 minuta
Macut odgovorio rektoru Đokiću: Ne postoje realni razlozi za odlaganje SPIRI

Macut odgovorio rektoru Đokiću: Ne postoje realni razlozi za odlaganje SPIRI

Danas pre 10 minuta
Veran Matić: Vučić ne dozvoljava da se izabere REM jer želi da sačuva Informer

Veran Matić: Vučić ne dozvoljava da se izabere REM jer želi da sačuva Informer

Danas pre 1 sat
Srbi i pre praznika pola putovanja proveli na granicama, a tek nas čeka pakao! Na ulazu u ove zemlje biće najgore, a za sve je…

Srbi i pre praznika pola putovanja proveli na granicama, a tek nas čeka pakao! Na ulazu u ove zemlje biće najgore, a za sve je kriva jedna stvar

Blic pre 1 sat
Razočaran što na tom mestu neće nići Trampov toranj, Vučić uklonio pano sa Generalštaba

Razočaran što na tom mestu neće nići Trampov toranj, Vučić uklonio pano sa Generalštaba

Danas pre 1 sat