Predsednik: Dogovoreno snabdevanje gasom do 31. marta, Gasprom pregovore o NIS-u vodi i sa mađarskim MOL-om

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija ima sa Rusijom dogovor o produženju snabdevanja gasom još tri meseca.

Vučić je, nakon dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, kazao da neće biti problema sa snabdevanjem gasom do 31. marta. "Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom još tri meseca, do 31. marta tako da ljudi mogu da budu sigurni, da mirno spavaju", rekao je Vučić. Kako je dodao, Srbija će imati i električnu energiju i dovoljno gasa za predstojeću zimsku sezonu. Gasprom vodi pregovore o prodaji udela u NIS-u i