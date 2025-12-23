Rok za podnošenje zahteva za refakciju goriva kupljenog u 2024. ističe 31. decembra

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Rok za podnošenje zahteva za refakciju goriva kupljenog u 2024. ističe 31. decembra

BEOGRAD - Poljoprivredni proizvođači zahteve za refakciju akcize na motorno gorivo kupljeno u 2024. godini mogu podneti najkasnije do 31. decembra ove godine, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Za račune izdate u 2025. godini rok za podnošenje zahteva ističe 31. januara 2026. godine, dok se za račune iz 2026. godine zahtevi mogu podnositi od 1. januara 2026. godine. Ministarstvo podseća da poljoprivredni proizvođači tokom cele godine imaju pravo da podnesu zahtev za refakciju akcize na gorivo kupljeno na teritoriji Srbije, u iznosu od 50 dinara po litru. Iz ministarstva ističu da se pravo na refakciju ostvaruje za količinu do 100 litara po hektaru, a
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Važno za poljoprivrednike i plavi dizel: Rok za podnošenje zahteva za refakciju goriva ističe 31. decembra

Važno za poljoprivrednike i plavi dizel: Rok za podnošenje zahteva za refakciju goriva ističe 31. decembra

Blic pre 1 minut
Od 1. januara novi uslovi za odlazak žena u penziju, kod muškaraca sve po starom

Od 1. januara novi uslovi za odlazak žena u penziju, kod muškaraca sve po starom

Morava info pre 51 minuta
Objavljeni rokovi za podnošenje zahteva za povraćaj akcize na gorivo za poljoprivrednike

Objavljeni rokovi za podnošenje zahteva za povraćaj akcize na gorivo za poljoprivrednike

Radio 021 pre 31 minuta
Od 1. janura žene mogu u penziju sa navršene 64 godine

Od 1. janura žene mogu u penziju sa navršene 64 godine

Vreme pre 1 sat
Rok za podnošenje zahteva za refakciju goriva kupljenog u 2024. ističe 31. decembra

Rok za podnošenje zahteva za refakciju goriva kupljenog u 2024. ističe 31. decembra

Jugmedia pre 1 sat
Od 1. januara 2026. novi uslovi za odlazak žena u penziju

Od 1. januara 2026. novi uslovi za odlazak žena u penziju

Niške vesti pre 1 sat
Od 1. januara 2026. novi uslovi za odlazak žena u penziju

Od 1. januara 2026. novi uslovi za odlazak žena u penziju

Biznis.rs pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

akcizePoljoprivreda

Društvo, najnovije vesti »

Drakonska kazna za avio-kompaniju kojom Srbi lete svaki dan: Neverovatno šta su radili! "To je bizarno!"

Drakonska kazna za avio-kompaniju kojom Srbi lete svaki dan: Neverovatno šta su radili! "To je bizarno!"

Blic pre 1 minut
Važno za poljoprivrednike i plavi dizel: Rok za podnošenje zahteva za refakciju goriva ističe 31. decembra

Važno za poljoprivrednike i plavi dizel: Rok za podnošenje zahteva za refakciju goriva ističe 31. decembra

Blic pre 1 minut
Surogat materinstvo u Srbiji i dalje krivično delo, jedino rešenje je mnogo novca i inostranstvo

Surogat materinstvo u Srbiji i dalje krivično delo, jedino rešenje je mnogo novca i inostranstvo

RTS pre 1 minut
Kandidat saveta nacionalnih manjina: Iluzija je da REM može da čini čuda i menja medijski sistem

Kandidat saveta nacionalnih manjina: Iluzija je da REM može da čini čuda i menja medijski sistem

N1 Info pre 25 minuta
Press: Ne bira se između Dolovac i drugih tužilaca - nego između nje i Vučića, Mrdića, Stefanovića..

Press: Ne bira se između Dolovac i drugih tužilaca - nego između nje i Vučića, Mrdića, Stefanovića..

N1 Info pre 1 sat