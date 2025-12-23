Rok za podnošenje zahteva za refakciju goriva kupljenog u 2024. ističe 31. decembra

BEOGRAD - Poljoprivredni proizvođači zahteve za refakciju akcize na motorno gorivo kupljeno u 2024. godini mogu podneti najkasnije do 31. decembra ove godine, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Za račune izdate u 2025. godini rok za podnošenje zahteva ističe 31. januara 2026. godine, dok se za račune iz 2026. godine zahtevi mogu podnositi od 1. januara 2026. godine. Ministarstvo podseća da poljoprivredni proizvođači tokom cele godine imaju pravo da podnesu zahtev za refakciju akcize na gorivo kupljeno na teritoriji Srbije, u iznosu od 50 dinara po litru. Iz ministarstva ističu da se pravo na refakciju ostvaruje za količinu do 100 litara po hektaru, a