I Love Zrenjanin pre 7 sati
Obaveštenje o rokovima za podnošenje zahteva za refakciju akcize na gorivo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava poljoprivredne proizvođače o rokovima za podnošenje zahteva za refakciju akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe, a u zavisnosti od godine izdavanja računa.

Za gorivo kupljeno u 2024. godini, zahtevi za refakciju mogu se podneti najkasnije do 31. decembra 2025. Za račune izdate u 2025. godini, rok za podnošenje zahteva ističe 31. januara 2026. godine, dok se za račune iz 2026. godine zahtevi mogu podnositi od 1. januara 2026. godine. Ministarstvo podseća da poljoprivredni proizvođači tokom cele godine imaju pravo da podnesu zahtev za refakciju akcize na gorivo kupljeno na teritoriji Republike Srbije, u iznosu od 50
