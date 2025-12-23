Poljoprivrednici, obratite pažnju: Ovo su rokovi za povraćaj akcize na gorivo

Poljoprivrednici, obratite pažnju: Ovo su rokovi za povraćaj akcize na gorivo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava poljoprivredne proizvođače o rokovima za podnošenje zahteva za povraćaj akcize na motorno gorivo koje se koristi u poljoprivredi, u zavisnosti od godine izdavanja računa: 1.

Za gorivo kupljeno 2024. godine, zahtevi se mogu podneti najkasnije do 31. decembra 2025. godine. 2. Za račune iz 2025. godine, rok za podnošenje zahteva ističe 31. januara 2026. godine. 3. Za račune iz 2026. godine, zahtevi se mogu podnositi od 1. januara 2026. godine. Ministarstvo podseća da poljoprivredni proizvođači tokom cele godine imaju pravo da podnesu zahtev za refakciju akcize na gorivo kupljeno na teritoriji Republike Srbije, u iznosu od 50 dinara po
